Fluminense define dia da apresentação de Thiago Silva com show do Sorriso Maroto no Maracanã

Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 20:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Novo reforço do Fluminense, Thiago Silva será apresentado no dia 7 de junho, no Maracanã. O evento contará com um show do Sorriso Maroto e depois acontecerá uma coletiva de imprensa.

Os portões do estádio serão abertos a partir das 18h (horário de Brasília). Os sócios do clube pagarão R$ 3,00 pela entrada, enquanto os ingressos com valor da inteira custarão R$ 15,00 para os torcedores que não são sócios.

Além disso, o Tricolor contará com um ponto de recolhimento de doações para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. É importante ressaltar que a doação não será válida como entrada para a apresentação.

Sem contrato com o Chelsea, Thiago Silva assinou um vínculo até junho de 2026 e retorna após 16 anos. O atleta vestirá a camisa de número 3 e será o principal reforço de Fernando Diniz em 2024.