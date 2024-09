Thiago Silva corre em direção ao elenco do Fluminense antes do jogo de ida contra o Atlético-MG, pela Libertadores (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Lesionado no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, Thiago Silva não entrou em campo contra o Botafogo e segue dúvida para enfrentar o Atlético-MG novamente. O Fluminense corre contra o tempo para ter o zagueiro, que vem sendo um dos destaques do clube no segundo semestre.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Na quarta-feira passada (18), o zagueiro iniciou um tratamento doméstico para se recuperar visando o jogo de volta em busca de uma vaga na semifinal da competição continental. No entanto, o atleta não foi à campo com o restante do elenco que se prepara para enfrentar o Galo no treino de segunda-feira (23).

O Tricolor ainda conta com mais uma sessão de treinamento antes da viagem para Belo Horizonte na terça-feira (24), mas o defensor segue sendo dúvida. Um ponto de interrogação que pode impactar no desempenho da equipe, visto que a presença de Thiago Silva em campo é sinônimo de bom aproveitamento.

Desempenho com e sem Thiago Silva

Desde a sua estreia, o Fluminense tem 72,2% de aproveitamento com o zagueiro atuando pelo Time de Guerreiros. Em 12 partidas disputadas, a equipe de Mano Menezes sofreu apenas sete gols, o que representa quase um a cada duas partidas disputadas.

Por outro lado, o aproveitamento sem Thiago Silva em campo beira o desastre. Em três jogos contra Juventude, Vasco e Botafogo, o Tricolor sofreu duas derrotas e teve apenas um empate. Foram seis gols sofridos.

Caso Thiago Silva não tenha condições de jogo, Mano Menezes precisará pensar em uma alternativa para atuar ao lado de Thiago Santos. Antônio Carlos desponta como favorito, enquanto Manoel e Felipe Melo, que foi vaiado no fim de semana por conta de erros individuais em jogos consecutivos, correm por fora.

No entanto, a expectativa é de que Thiago Silva jogue mesmo que com algum sacrifício, uma vez que os exames do clube não diagnosticaram nenhuma lesão. E com uma partida contra o lanterna do Brasileirão e próximo de uma pausa por conta da Data Fifa, o capitão pode ser preservado após o duelo decisivo contra o Atlético-MG para voltar 100% na segunda quinzena de outubro.

Thiago Silva faz careta no jogo entre Fluminense e Atlético-MG (Foto: AGIF)