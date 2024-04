Fluminense conta com retorno de peças chaves em busca de resposta na Libertadores

Artilheiro do Fluminense em 2022 e 2023, Cano retorna ao time diante do Colo-Colo (Lucas Merçon/Fluminense FC)







Publicada em 09/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Na última semana, o Fluminense decepcionou na estreia da Libertadores no empate com o modesto Alianza Lima. No entanto, Fernando Diniz contava com diversos desfalques no elenco, mas tem peças chaves para o embate contra o Colo-Colo.

No duelo contra os chilenos, o comandante contará com os retornos de Germán Cano e Ganso, que foram protagonistas em 2023. Além disso, John Kennedy e Diogo Barbosa, que cumpriram suspensão na estreia do torneio continental, serão opções no banco de reservas.

Nesse momento, Keno segue sendo o principal desfalque de Fernando Diniz por conta de uma lesão, mas o técnico deve seguir utilizando Marquinhos pelos lados do campo. Reforço por empréstimo do Arsenal, o jovem de 20 anos marcou gol no último confronto e está convencendo o treinador.

Na estreia do Fluminense no torneio no Maracanã, o Time de Guerreiros contará com um estádio lotado e pulsante em busca do bicampeonato da Libertadores. Mas é necessário dar uma resposta a altura do confronto, principalmente pelo fato do Colo-Colo ser o líder do Grupo A após a vitória contra o Cerro Porteño.

Ganso também retorna ao Tricolor para o duelo chave na Libertadores (Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Desde a eliminação no Campeonato Carioca, o Tricolor fez apenas um jogo em três semanas e meia, o que exige uma resposta positiva após um longo período de treinamentos. Até porque o clube não deve encontrar um período com mais margem para se preparar para seus adversários depois do início do Brasileirão. E menos ainda quando fizer sua estreia na Copa do Brasil.

Diante do Colo-Colo, Cano e Ganso também precisam elevar seus níveis de desempenhos individuais. A dupla foi essencial nas conquistas dos objetivos em 2023, mas têm um início de temporada tímido em relação ao que podem entregar. Enquanto o centroavante balançou as redes duas vezes, o meia não tem participações em gols.

É hora do Fluminense dar uma resposta coletiva, mas também é a chance dos grandes protagonistas da Glória Eterna na temporada passada provarem que seguem em grande nível. E repetir a campanha na fase de grupos da última Libertadores, onde manteve 100% de aproveitamento, o que fez com que o Time de Guerreiros encerrasse com a liderança da chave e vantagem de decidir em casa nas oitavas de final.