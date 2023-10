O Fluminense também espera se aproveitar da má fase do rival para reencontrar o caminho das vitórias após duas duras derrotas consecutivas. No fim do mês passado, Vanderlei Luxemburgo foi demitido do Timão, que contratou Mano Menezes no início de outubro. Em dois jogos, o comandante foi eliminado da Sul-Americana em sua estreia e empatou com o Flamengo no Brasileirão.