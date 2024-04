Fluminense anuncia novo patrocinador, e Mário Bittencourt explica processo de recuperação financeira

Mário Bittencourt exaltou parceria do Fluminense com nova patrocinadora do clube (Fotos: Lucas Merçon e Marina Garcia/FFC)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 08/04/2024 - 22:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Em evento realizado nas Laranjeiras, o Fluminense anunciou a parceria com a Superbet, que será a nova patrocinadora máster do campeão da Libertadores. O clube encerrou sua parceria com a Betano e assinou um acordo muito melhor do ponto de vista financeiro.

Presidente do Tricolor, Mário Bittencourt afirmou que as conversas com a casa de apostas começaram em 2023, logo depois da conquista do torneio continental. O mandatário também explicou a importância da nova receita para o clube.

- A gente vem fazendo um trabalho nos últimos cinco anos de recuperação de credibilidade e desempenho esportivo. Conseguimos fazer um ano de 2023 maravilhoso, com a maior conquista da história do clube, e entendíamos que todo esse trabalho merecia, com essa questão do patrocínio máster, um valor condizente ao que o Fluminense construiu e recuperou ao longo dos anos. Fluminense segue seu trabalho de recuperação financeira, uma receita dessa importância vai ajudar sim na recuperação e na janela do meio do ano.

Mário Bittencourt não deu detalhes dos nomes que planeja contratar na janela de transferências do meio do ano e fez questão de pregar a responsabilidade econômica. O mandatário também não deu informações sobre o desejo pelo retorno de Thiago Silva.

- A gente está olhando só pelo lado do futebol e contratações, mas trabalhamos com realidade aqui. Seria muito fácil eu dizer que vamos pegar o dinheiro que vai entrar e vai sair contratando, mas trabalhamos sem alardear, primeiro a gente trabalha e vai continuar sendo dentro da realidade do Fluminense. É importante as pessoas entenderem que o clube subiu de nível esportivo e financeiro mas as contas se acompanham.

Nesta terça-feira (9), o Fluminense faz sua estreia na Libertadores, no Maracanã, com o novo patrocinador estampado na Armadura Tricolor. O Time de Guerreiros encara o Colo-Colo e pode assumir a liderança do Grupo A em caso de vitória.

Camisas do Fluminense com novo patrocinador máster (Fotos: Lucas Merçon e Marina Garcia/FFC)