Zagueiro veio do futebol peruano para assinar com o Tricolor. (Lucas Merçon/FFC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/07/2024 - 17:25 • Rio de Janeiro

Mais um reforço chegou nas Laranjeiras. o Fluminense anunciou a contratação do zagueiro Ignácio. O brasileiro estava no Sporting Cristal, do Peru. O jogador se apresentou no CT Carlos Castilho e assinou vínculo em definitivo com o Tricolor até junho de 2028.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

– Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa de um grande clube do futebol brasileiro. Estou muito motivado e espero retribuir da melhor forma possível. Foi tudo muito rápido, em quatro ou cinco dias já estava tudo resolvido. É muito fácil quando recebemos uma proposta de um grande clube como é o Fluminense, não tem como dizer não. É uma grande oportunidade para minha carreira e, pessoalmente, estou muito feliz”, disse o jogador.

Ignácio foi revelado pelo Força e Luz-RN e passou por CSA e Chapecoense antes de se destacar pelo Bahia. Após ser titular absoluto da equipe na temporada 2022, se transferiu para o Sporting Cristal para disputar a Conmebol Libertadores. Com 1,92m de altura, o defensor se destaca no jogo aéreo ofensivo e defensivo. Na atual temporada, soma 18 jogos, cinco gols e uma assistência pela equipe peruana.

O clube carioca irá pagar 2,2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,9 milhões) por 80% dos direitos econômicos do jogador de 27 anos, segundo informações primeiramente publicadas pela RPP Deportes.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, contra o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantal pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor poderá contar com reforços já regularizados desta janela de transferências, como Thiago Silva.