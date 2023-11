- Eu tive uma vida inteira sofrendo como jogador para saber lidar com essas coisas. Eu acolho bem as duas coisas porque entendo o torcedor. Obviamente são situações diferentes. Minha relação com o Fluminense sempre foi boa e vive um momento de apogeu, de glória, pela conquista da Libertadores, um título inédito para o clube. Só aumenta a conexão que eu tenho com a torcida tricolor - disse o treinador, em coletiva de imprensa.