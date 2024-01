O Lagarto voltou melhor para o segundo tempo e quase empatou no início da etapa final, após o goleiro Álvaro, do Fluminense, se enrolar e quase entregar a bola para Luan. No entanto, essa foi a melhor chance do time do Sergipe, que não conseguiu ser incisivo nos 45 minutos finais e quase viu o placar ser ampliado pelo Tricolor das Laranjeiras no fim da partida.