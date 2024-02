- A Seleção Brasileira foi o maior prazer ter tido essa oportunidade. Trabalhei com o afinco total no tempo em que estive lá em um processo de transição difícil. O trabalho estava sendo muito bem feito e eu tinha muita confiança de que aquilo ia gerar frutos importantes. Conseguia ver isso nos treinamentos, na relação com os jogadores e com o staff. Agradeço a oportunidade e tenho plena convicção de que o trabalho foi bem feito. Às vezes o resultado do campo não acompanha o trabalho de maneira imediata. O presidente colocou no seu discurso em relação a minha saída do compromisso que ele tinha com o Mário de não me tirar do Fluminense. Essa conversa existiu. Preferia que tivesse sido diferente, mas temos que tocar a vida. Tenho muita clareza do que fiz para a Seleção Brasileira. Eu tinha convicção de que com mais tempo, daria resultados importantes. Seis jogos é uma amostragem extremamente pequena. Infelizmente falamos de resultados no curto prazo. O trabalho precisa de um pouco mais de tempo.