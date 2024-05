Fernando Diniz cutuca elenco do Fluminense e dá resposta surpreendente ao elogiar Manoel

Fernando Diniz ressaltou profissionalismo de Manoel após vitória do Fluminense sobre o Colo-Colo (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 23:49 • Santiago (CHI)

Técnico do Fluminense, Fernando Diniz cutucou o elenco com relação ao aspecto físico e comportamental. Questionado sobre o zagueiro Manoel, autor do gol da vitória sobre o Colo-Colo, o comandante surpreendeu ao elogiar um de seus pilares.

- Isso é um prêmio para o Fluminense e para o Manoel. Ele é um dos grandes exemplos de profissional com quem trabalhei na minha vida. Além de ser um excelente jogador, é uma pessoa do mais alto quilate. É um cara que honra a profissão, que treina com a idade, com o joelho doendo. Soube treinar e se preparar para voltar. Ele ficou praticamente um ano sem jogar futebol, havia passado por uma cirurgia no joelho no ano passado e voltou em condições melhores até do que os outros jogadores.

O treinador também comentou sobre a contratação do zagueiro Thiago Silva e não poupou elogios para o defensor do Chelsea. Além disso, Diniz fez questão de ressaltar que o veterano é um exemplo de profissional para outros atletas.

- O Thiago é um presente para o Fluminense e para o futebol brasileiro também. Um dos grandes jogadores do futebol internacional dos últimos 15, 20 anos. A última Copa do Mundo que ele fez talvez tenha sido a melhor Copa dele. Um dos melhores jogadores do Brasil, um dos melhores jogadores da Copa. E é um outro grande exemplo.

Com a vitória sobre o Colo-Colo, o Fluminense segue na liderança do Grupo A da Libertadores e pode conquistar classificação às oitavas de final na próxima rodada. No entanto, o Tricolor encara o São Paulo, pelo Brasileirão, antes de voltar a atuar pela principal competição do continente.