- Sempre muito difícil jogar aqui. Vim aqui há muitos anos jogar com a Seleção Brasileira e foi muito difícil. Também joguei com o Palmeiras e foi muito difícil. Diante de um rival forte e que dentro de casa se torna ainda mais forte. Jogamos contra a altitude e contra a interferência do árbitro. Eu falo muito pouco dos árbitros, porque errar é humano. Sou um cara que erro sempre em busca de estar melhor, mas hoje não foi erro. Cabe a interpretação de cada um de vocês. A gente sai com uma sensação amarga, mas entendendo que temos que trabalhar, pois já tem o jogo do Maracanã e lá somos mais fortes.