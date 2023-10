Para chegar a grande decisão, a missão Tricolor Carioca não será fácil. Após o empate por 2 a 2 na partida de ida no Maracanã, na última quarta-feira (27), o Flu se classifica para a grande final do torneio com qualquer vitória no Sul do país. Novo empate leva a disputa para os pênaltis. Qualquer vitória simples do Inter classifica o Colorado.