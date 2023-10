Com a camisa do Fluminense, Ganso nunca desperdiçou uma cobrança de pênalti. No período em que esteve no São Paulo, o meia teve uma batida defendida por Hécto Pérez Cuevas, goleiro do Trujillanos, na Libertadores 2016. O colombiano Jhon Arias é outro atleta que possui 100% de aproveitamento com o Tricolor.