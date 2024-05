Ex-Fluminense, Alan é convocado para seleção da China

Alan celebra gol na China (Foto: Divulgação / Qingdao West Coast)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 20:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Alan, ex-Fluminense e campeão Brasileiro em 2010, voltou a ser convocado para a seleção da China. Atualmente no Qingdao West Coast, o jogador se naturalizou em 2019 para defender o país asiático e retorna a lista após estar ausente desde fevereiro de 2022. Os jogos acontecem no dia 6 e 11 de junho contra Tailândia e Coréia do Sul, válidos pelas eliminatórias asiáticas para Copa do Mundo de 2026.



➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Motivado e feliz pelo reconhecimento do trabalho nesse retorno promissor ao futebol chinês pelo Qingdao. Seguir focado para entregar sempre o melhor em campo agora pela Seleção e avançarmos de fase nas eliminatórias - disse o atacante, que anotou cinco gols e contribuiu com duas assistências nessa temporada.

Alan tem larga carreira na China, com passagens por Tianjin Tianhai e Beijin Guoan, mas foi no Ghangzhou Evergrande que teve grande destaque. Por lá, conquistou os prinpais títulos do país e do continente, incluindo a Super Liga Chinesa, Copa da China, Supercopa da China e Liga dos Campeões da Ásia. Pelo Fluminense, o jogador teve duas passagens e soma 101 jogos e 29 gols, além dos títulos do Brasileirão de 2010 e Carioca de 2023.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Ex-Fluminense, o atacante Alan volta a ser convocado para a seleção da China (Foto: Divulgação / Qingdao West Coast)