Thiago Silva aumenta a expectativa da torcida do Fluminense para início dos novos reforços (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 13:14 • Rio de Janeiro (RJ)

O zagueiro Thiago Silva reestreou pelo Fluminense, no último domingo (21), na vitória de 1 a 0 sobre o Cuiabá, pela 18ª rodada do Brasileirão. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a atuação do camisa 3 do Tricolor e a sua influência imediata na equipe, tanto emocionalmente quanto tecnicamente.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Tamanha melhora na equipe fez com que a torcida tricolor ficasse empolgada com a estreia dos novos reforços: Ignácio e Serna.

Sobre Ignácio

O zagueiro Ignácio, de 27 anos, defendia as cores do Sporting Cristal, do Peru, e chega para disputar posição com o garoto Kauã Elias, que fez dupla de zaga com Thiago Silva, na partida contra o Cuiabá.

No ano passado, Ignácio disputou 43 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência. Este ano, o jogador alcançou a mesma marca: cinco gols e uma assistência, mas em 19 jogos realizados.

Além da boa passagem pelo time peruano, que lhe rendeu o apelido de "La Muralla", o mesmo também conseguiu um certo destaque, em 2022, onde foi titular a temporada toda.

Camisa Oficial Fluminense I 2024 Camisa Oficial Fluminense I 2024 Aproveite para comprar a camisa do Flu de 2024. Todos os tamanhos disponíveis na Netshoes! Quero comprar

Sobre Serna

Outro reforço, o colombiano Serna, de 26 anos, que atuava pelo Alianza Lima, também do Peru, desembarca no Tricolor, com a função de fortalecer o setor ofensivo e defensivo da equipe.

Muito elogiado por sua capacidade de quebrar as linhas defensivas do adversário e por sua velocidade, o jogador, recentemente, evoluiu muito no momento defensivo. Na sua passagem pelo Alianza, Serna foi um dos destaques nas recuperações de bola.

Em 2024, o colombiano disputou 22 jogos, marcou três gols e deu três assistências. Vale ressaltar que dois, dos três gols, foram em cima do Fluminense, nos confrontos entre as duas equipes, durante a fase de grupos da Libertadores.

Fluminense venceu o Cuiabá no último domingo, pelo Brasileirão (FOTO: DE MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)

Fator Arias

Jhon Arias voltou a atuar pelo Fluminense, após retornar da seleção colombiana, que disputou a Copa América.

O ponta fez uma grande competição continental, assim como todos os jogadores da sua seleção, e será figura central da busca pela recuperação no Campeonato Brasileiro.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tendo traçado a fuga do rebaixamento, como meta no Brasileirão de 2024, o Fluminense tende a crescer muito com Ignácio e Serna, visto que ambos os jogadores têm muita participação na engrenagem defensiva, e se encaixam perfeitamente no estilo de contra-ataque e transição rápida, do novo técnico do Tricolor, Mano Menezes.

O Fluminense corre para tentar inscrever os jogadores já para o confronto contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira (24), às 21h30 (Brasília), no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão.