Escudo do Fluminense: como surgiu e história do símbolo

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Com poucas mudanças ao longo da história do clube, mas contendo algumas curiosidades interessantes, o escudo do Fluminense já foi inclusive escolhido como um dos mais bonitos do mundo pela revista inglesa "Four Four Two". Quer saber tudo sobre a história e as origens do símbolos de um dos maiores clubes do Rio de Janeiro e do Brasil? O Lance! te conta.

A história e as origens do escudo do Fluminense

Atualmente, o escudo do Fluminense é representado pelas cores encarnado, branco e verde, mas era muito diferente em sua primeira versão, pensada e idealizada em 1902 por Oscar Cox, um dos principais fundadores do clube. Essa primeira versão do escudo foi feita com as cores cinza e e branca, com as letras "FFC" em vermelho, mas isso mudaria logo dois anos depois.

As mudanças do emblema Tricolor

A mudança ocorreu pela dificuldade encontrada por Oscar Cox em achar tecidos com as cores que ele havia pensado. Assim, em uma viagem para Londres, capital da Inglaterra, o fundador do clube achou uma camisa de três cores. Então, não apenas o uniforme foi mudado, mas o escudo também.

O escudo ainda passaria por algumas mudanças ao longo do tempo, mas sua essência sempre foi mantida, as letras no estilo gótico entrelaçadas formando as iniciais do clube, com as cores que conhecemos do Fluminense. A revista inglesa "Four Four Two", na lista dos escudos mais bonitas do mundo, colocou que o símbolo do Tricolor das Laranjeiras "parece natural como emblema de um clube de futebol e de um navio pirata".

A última mudança do escudo

Um último detalhe seria incorporado ao escudo do Fluminense já na década de 80. Em homenagem ao tricampeonato carioca dos anos de 1983/84/85, a diretoria do clube decidiu representar a equipe vencedora dos títulos, além de outros dois esquadrões tricampeões cariocas no escudo, com uma estrela para cada time com três taças da competição na parte superior do emblema. As outras oportunidades aconteceram nas décadas de 1910 e 1930.