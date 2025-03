Veja escalações de Caxias x Fluminense pela Copa do Brasil

O Fluminense visita o Caxias em confronto único válido pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (5). Enquanto o Tricolor busca fazer valer o favoritismo, o semifinalista do Campeonato Gaúcho tenta surpreender e avançar no torneio.

O Fluminense vai a campo com Fábio; Guga, Ignácio, Juan Freytes, Fuentes; Otávio, Martinelli, Jhon Arias; Serna, Cano e Canobbio. Thiago Silva não foi relacionado, pois está fazendo transição para o trabalho em grupo após uma lesão no calcanhar.

Mano Menezes observa treino do Fluminense antes de jogo pela Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Já o Caxias inicia o duelo com Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha, Kelvyn; Pedro Cuiabá, Vini Guedes, Mantuan; Tomas Bastos, Calyson e Iago.

No fim de semana, o Fluminense retorna aos gramados para encarar o Volta Redonda, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Na ida, o Tricolor aplicou uma goleada por 4 a 0, no Maracanã, o que fez com que o clube optasse por força máxima contra o Caxias, pela Copa do Brasil.

O classificado entre Fluminense e Caxias precisará aguardar um novo sorteio para conhecer o próximo adversário, na Copa do Brasil. Na terceira fase, o torneio será disputado em jogos de ida e volta, ao contrário do regulamento do início da competição.