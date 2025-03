Caxias x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações

Caxias e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, no Rio Grande do Sul. O confronto válido pela segunda fase da Copa do Brasil terá transmissão da Sportv (canal fechado), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

A equipe de Caxias foi eliminada do Campeonato Gaucho após ser derrotada pelo Internacional por 3 a 1 no último sábado (1). Para o confronto com o Tricolor carioca, o clube lançou um lote de ingressos solidário promocional por R$ 30,00 com a doação de um quilo de alimento não perecível. O valor normal da entrada é de R$ 100 para o mandante e visitante até o dia do jogo.

O Fluminense, por sua vez, goleou o Volta Redonda por 4 a 0 no último domingo (2) pelo jogo de ida da semifinal do Cariocão. Entre os desfalques do Tricolor estão: Thiago Silva, Renato Augusto, Ganso e Lima.

Rio de Janeiro, Brasil - 02/03/2025 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Volta Redonda esta tarde pela semifinal do Campeonato Carioca 2025, jogo 1. FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Confira as informações do jogo entre Caxias e Fluminense pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

CAXIAS X FLUMINENSE

SEGUNDA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de março de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Centenário, no Rio Grande do Sul;

📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado), Premier (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes, Gabriel Fuentes; Otávio (Hércules), Martinelli, Arias, Riquelme, Canobbio e Cano. Técnico: Mano Menezes.

CAXIAS: -