“Era Mano Menezes” começa e traz novo clima para o Fluminense

Escrito por Pedro Gilio e Rafael Almeida • Publicada em 03/07/2024 - 15:16 • Rio de Janeiro

A "era Mano Menezes" no Fluminense já começou. Após uma maratona para chegar ao Rio de Janeiro - ele estava na Europa, desembarcou em São Paulo e veio de carro para a capital fluminense -, o treinador conversou com o elenco e já comandou os treinos na terça e na quarta. E a resposta no CT foi positiva.

Mano chegou demonstrando animação e bom humor, e foi bem recebido pelo grupo. As primeiras atividades foram de preparação para o duelo contra o Internacional, nesta quinta-feira. O tom adotado, tanto pelo treinador, quanto pelo clube, é de oxigenação. A ideia é, neste início, tentar fazer mudanças pontuais, que vão trazer uma nova cara para o time aos poucos. Além de tirar mais do elenco, trazendo confiança para o grupo e para trazer novamente o apoio da torcida.

- Não dá para trabalhar parte emocional desligada da parte tática ou técnica. Eu assisti o jogo contra o Vitória e você vê que o passe tá pesado. Você faz coisas mais óbvias porque não quer errar. O ambiente contribui porque o torcedor está ansioso. Nos momentos mais inseguros você tem que ser simples, porque vai dar a confiança para depois eles fazerem coisas mais complexas - disse o treinador em entrevista coletiva.

Nas primeiras atividades, o treinador não fez mudanças muito drásticas, mas já iniciou um processo de transformação. O discurso está alinhado com o comando do clube: mudar, mas não romper totalmente com o que estava sendo feito antes. O entendimento é que uma mudança era necessária, mas uma mudança drástica seria mais prejudicial.

- Certamente nós teremos uma mudança de jeito de jogar. Esse processo não vai representar uma ruptura muito grande da noite pro dia, já que são dois anos de uma ideia, que inclusive foi vencedora. Então, ela certamente está na cabeça dos jogadores. Vamos mudar as coisas paulatinamente, de modo seguro, que não crie instabilidade.

O primeiro desafio de Mano Menezes a frente do Fluminense será contra o Internacional, justamente o último trabalho mais duradouro do treinador: ficou um ano e três em 2022 e 2023, conquistando 60% dos pontos e um vice-campeonato do Brasileirão. O Tricolor é o atual lanterna do Brasileirão, com seis pontos conquistados em 13 partidas.