Entenda a situação de André no Fluminense; volante não tem proposta na mesa

Escrito por João Brandão • Publicada em 29/07/2024 - 17:44 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos destaques do Fluminense, André não tem mais proposta do Fulham para se transferir para a Europa. Os ingleses não fizeram uma nova oferta após o Tricolor recusar os 25 milhões de libras (R$ 181 milhões).

Recentemente, o clube da Premier League investiu muito dinheiro na contratação de Emile Smith Rowe, que pertencia ao Arsenal. Por conta disso, o Fulham não pretende subir os valores oferecidos ao Time de Guerreiros pelo volante.

Com a janela aberta até o início de setembro, o Fluminense não perdeu a chance de conseguir uma boa venda com André, mas a situação é diferente em relação há um ano. Atualmente, o clube não tem propostas pelo jogador na mesa.

Em 2023, o Tricolor optou por não vender André ao Liverpool para contar com o meia na campanha da Libertadores. A aposta se pagou, uma vez que o atleta foi decisivo no histórico e inédito título continental vencido sobre o Boca Juniors.

Nas próximas semanas, o Fluminense conta com jogos decisivos pelas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores. Nesse sentido, o clube pode se dar ao luxo de contar com o volante em busca de vagas nas quartas de final em duas competições, sendo o último confronto no dia 20 de agosto.

A situação de André no Tricolor segue indefinida, uma vez que sua transferência seria importante para as contas. No entanto, o meia se lesionou em 2024, perdeu a Copa América com a Seleção Brasileira, mas segue sendo chave no elenco comandado por Mano Menezes.