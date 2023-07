A comoção marcou a Sessão Solene do Conselho Deliberativo em homenagem 121 anos de fundação do Fluminense. Realizada na noite da última sexta-feira (21) com a presença do mandatário Mário Bittencourt e o presidente do Conselho, Ivan Perrone, a cerimônia também celebrou sócios com 70 e 50 anos de clube, funcionário com 50 anos de casa, além de tricolores ilustres.