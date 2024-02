Na temporada passada, o Tricolor atuou com uma equipe alternativa na altitude de La Paz contra o The Strongest, onde chegou a ter exatamente 60% do tempo com a pelota. No entanto, o Time de Guerreiros sofreu 23 finalizações e perdeu apenas por 1 a 0 por conta de diversos milagres de Fábio. Ganso abordou a preocupação com a altitude e como o Flu precisa entrar em campo.