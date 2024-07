Dirigente do Fluminense, Fred já teve ‘rixa’ com Mano Menezes no passado

Fred e Mano Menezes viveram "rixa" no passado, mas passam a trabalhar juntos no Fluminense para livrar o Tricolor do rebaixamento em 2024 (Thiago Ribeiro/AGIF e Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/07/2024 - 18:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Novo técnico do Fluminense, Mano Menezes já foi protagonista de uma "rixa" com Fred no passado. Na época, o comandante era treinador da Seleção Brasileira, enquanto o ex-jogador era um dos protagonistas do Tricolor.

Em uma coletiva, Fred havia reclamado da falta de oportunidades com a Amarelinha, uma vez que vivia grande fase atuando no futebol brasileiro. O registro foi resgatado com a contratação do gaúcho, que trabalhará com o atual diretor de planejamento esportivo do clube.

- Eu nem penso em Seleção enquanto o Mano estiver lá. Desde o jogo contra o México, que não tinha centroavante para jogar, e ele colocou o Lucas para jogar de centroavante de costas, enquanto eu fiquei no banco e nem entrei... Ali eu vi que o Mano não gosta do meu trabalho. Sou atacante, vivo de gols, estou fazendo gols e não sei mais o que ele quer, mas eu respeito. Enquanto o Mano estiver no comando da Seleção, eu não crio expectativa nenhuma.

Em outro contexto, Fred e Mano Menezes possuem a missão de livrar o Fluminense da zona de rebaixamento. O Tricolor ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas seis pontos somados após a 13ª rodada.

O novo treinador assinou um contrato até o fim de 2024 e tem estreia marcada para o jogo contra o Internacional, na quinta-feira (4). O gaúcho comanda seu primeiro treino com o Time de Guerreiros na terça-feira (2).