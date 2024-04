Diniz é criticado por torcedores na web após empate do Fluminense: ‘Teimosia e burrice’

Fernando Diniz durante Fluminense x Bragantino (Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 00:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Fernando Diniz não foi poupado de críticas após o empate do Fluminense em 2 a 2 diante do Red Bull Bragantino neste sábado (13), no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão 2024. Na web, torcedores do clube das Laranjeiras demonstraram insatisfação com o treinador depois do apito final.

As principais reclamações dos tricolores são direcionadas a escolhas de Diniz tanto na escalação quanto nas substituições. A opção de escalar Martinelli mais uma vez como zagueiro e a fragilidade do sistema defensivo do Fluminense na temporada. Contra o Bragantino, o time sofreu dois gols de bolas aéreas em um espaço de seis minutos.

Confira algumas declarações de torcedores do Fluminense sobre Fernando Diniz após a partida contra o Bragantino.

Após o empate diante do Bragantino, o Fluminense volta a campo na próxima terça-feira (16), às 21h30. A equipe enfrenta o Bahia fora de casa, na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Brasileirão 2024.

