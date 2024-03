SIMBIOSE COM A TORCIDA

- A torcida tem uma conexão com esse time muito diferente. E comigo desde 2019 tem uma coisa a mais com a torcida do Fluminense que meio que ultrapassa… Existe uma intermediação dos meios de comunicação, com blogueiros e mídias sociais que acabam fazendo quase que o dia todo com a torcida. Mas tem algo que atravessa essa intermediação e vai direto para arquibancada. Sinto isso desde 2019. Não é perfeito, mas é uma sintonia que faz as coisas acontecerem de maneira mais bonita e mais profunda. Sou muito grato à torcida do Fluminense pela maneira que me acolheram e por entregar a alegria para eles. Peço para que, sempre que puderem, venham ao Maracnaã. Porque esse estádio lotado com as três cores que traduzem tradição é muito lindo. Mesmo em Porto Aelgre, contra o Inter, sentimos. Muito obrigado pelo o que têm feito pelo time.