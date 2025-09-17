O Fluminense foi derrotado por 1 a 0 pelo Lanús na última terça-feira (16), pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. O resultado negativo vai de encontro com o investimento financeiro das equipes, já que o elenco tricolor vale mais que triplo do adversário.

O time argentino, comandado por Mauricio Pellegrino, tem o valor de mercado avaliado em 30 milhões de euros (cerca de R$ 187,6 milhões). Já o Flu, de Renato Gaúcho, tem um valor de mercado de aproximadamente 94,1 milhões de euros, o que corresponde a R$ 588,1 milhões, ambos segundo ao site especializado "Transfermarkt".

Atualmente na 12ª colocação entre as equipes mais caras do Campeonato Argentino, Lanús está atrás de equipes como Boca Juniors, River Plate, Racing, Rosario Central, Independiente e outros. Já o Fluminense ocupa a 9ª posição na lista dos clubes com maior valor de mercado do Brasileirão.

Investimento das ligas

Ao traçar um comparativo de diferença de investimento entre os dois campeonatos, temos o exemplo do São Paulo, que é o 11° time mais valioso do Brasil - 89,8 milhões de euros (cerca de R$ 561,5 milhões). No entanto, ele tem um elenco mais valioso do que qualquer clube argentino.

Adversário da quartas, o Tricolor Carioca, por sua vez, chega a ser mais de cinco milhões de euros mais caro que o Boca Juniors, time que detém o plantel mais valioso do Campeonato Argentino.

Renato rebate discurso sobre valores dos times

Questionado sobre ter vantagem financeira sobre o Lanús, Renato Gaúcho rebateu ao dizer que "se todo time rico for obrigado a ganhar, não precisa mais ter campeonato". Além disso, fez questão de dizer que o Fluminense não é um clube com muitos recursos.

— Bom, se todo time rico tiver obrigação de ganhar, que não é o nosso caso, que lá não temos dinheiro. Mas se todo time rico for obrigado a ganhar, não precisa mais ter campeonato. Dá logo a taça para o time que tem mais dinheiro. Ponto. Eu acho que essa lógica de vocês olharem para o lado que um clube tem mais dinheiro que outro, o Fluminense não tem dinheiro. O Fluminense está sempre com os pés no chão. A gente montou um bom grupo, o Lanús chegou por méritos, da mesma forma que o Fluminense, e como falei para vocês, agora a gente tem 90 minutos no Maracanã.

Em outros momentos, porém, Renato usou a desvantagem financeira do Tricolor em relação a outros clubes do Brasil para justificar dificuldades. Durante o Mundial, por exemplo, o técnico comentou a diferença em relação a Botafogo, Flamengo e Palmeiras.

— Hoje, Flamengo, Palmeiras e Botafogo, falando da parte financeira, trazem os melhores jogadores. "Ah, o jogador custa 12 milhões de euros, 15 milhões de euros", eles vão e trazm. Já outros clubes têm esse dinheiro para montar um grupo inteiro… Isso faz diferença.

