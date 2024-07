Bernal é um dos destaques da equipe do Defensor (Foto: Instagram / Facundo Bernal)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 11:37 • Rio de Janeiro (RJ)

O Defensor, do Uruguai, aceitou os valores da proposta do Fluminense para contratar o volante Facundo Bernal, de 20 anos, conforme divulgado inicialmente pelo jornal El País. O único entrave é em como a forma de pagamento será feita. A expectativa do clube tricolor é de que a negociação se concretize até a próxima segunda-feira (29).

A proposta aceita pelo clube uruguaio foi de US$ 3,6 milhões (R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos de Bernal. Anteriormente, o Tricolor ofereceu US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 13,9 milhões) por 80% dos direitos do jogador, mas foi recusada pelo Defensor.

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, falou sobre a situação de Bernal, após o sorteio da Copa do Brasil. Sem detalhar as pendências, o mandatário destacou que as tratativas seguem em andamento. O mesmo, também, reforçou que o Fluminense já monitorava o uruguaio anteriormente.

— De concreto, temos a vinda do Nonato, do (Kevin) Serna e do Ignácio. Thiago (Silva) já estava. O Facundo (Bernal) é uma negociação que temos com o Defensor, que ainda não se concluiu. Ainda temos que avançar em alguns pontos. Não gosto muito de falar de negociação, porque o Fluminense só anuncia depois que o jogador assina. Seguimos buscando esse jogador, que já vinha sendo monitorado há algum tempo pelo nosso departamento de scout.

Na atual janela de transferência, o Fluminense já fechou com quatro reforços: os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, o volante Nonato e o ponta Kevin Serna.