Com um golaço no jogo de ida e outro na partida de volta, Samuel Xavier foi o principal nome do Fluminense nas oitavas de final da Libertadores. Nesta terça-feira, o Tricolor venceu o Argentinos Juniors no Maracanã por 2 a 0 e avançou de fase na competição sul-americana. Autor de um dos gols, o camisa 2 vive, aos 33 anos de idade, o seu momento mais artilheiro da carreira.



Desde que chegou às Laranjeiras, no início de 2021, Samuel já estufou as redes adversárias seis vezes. Em 2023, já são quatro tentos anotados em somente 37 jogos disputados. Com uma média superior a um gol a cada 10 partidas, Xavier supera os números alcançados em 2014, pelo Ceará, quando também marcou em quatro oportunidades. Naquele ano, porém, o jogador entrou em campo 62 vezes, 25 a mais do que na atual temporada.



A mudança ocorreu principalmente após a chegada de Fernando Diniz ao clube, em 2022. Em seu primeiro ano de Fluminense, sem o treinador, Samuel Xavier disputou 45 jogos, não marcou nenhuma vez e deu somente uma assistência. Já com Diniz, são 77 atuações, seis gols marcados e cinco passes para seus companheiros anotarem, tendo uma média de uma participação direta em gol a cada 11 confrontos disputados.



SAMUEL XAVIER EM 2023



37 jogos

3170 minutos em campo

4 gols

3 assistências

7 cartões amarelos

1 cartão vermelho