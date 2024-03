Fluminense vence a Recopa após reverter vantagem da LDU (Foto: Alexandre Loureiro/Agif/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/03/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

Será que o Fluminense tem chances de avançar para final e seguir sonhando com o tri? A vantagem na semifinal do Campeonato Carioca 2024 é do Flamengo que venceu o primeiro jogo por 2x0, mas os comandados de Diniz e toda a torcida tricolor tem motivos de sobra para acreditar na remontada tricolor.

Haja emoção! Não importa o campeonato, Carioca, Libertadores ou Recopa, todos os últimos títulos do Tricolor contaram com viradas emocionantes e quase improváveis, seja dentro do jogo ou superando o placar do 1º jogo.

No estadual do ano passado, após perder no Raulino de Oliveira por 2x1, o Fluminense goleou o Volta Redonda, por cruéis 7x0, e se garantiu na final, aonde faria história. A história é parecida com a desse ano até aqui, 2x0 pro Flamengo na ida, resultado que encaminharia o título para o rival se não fosse uma goleada por 4x1 na volta, garantindo um bicampeonato que vai ficar na cabeça do torcedor por muito tempo.

Se tem uma coisa que o Diniz teve em 2023 foi competência, junte isso a um pouco de sorte e você terá uma semifinal de Libertadores pra ninguém botar defeito! Após um empate no Maracanã, com expulsão de Samuel Xavier e chances claras perdidas pelo Internacional para matar o jogo e encaminhar a classificação, o jogo no Beira-Rio reservou um final de partida histórico para os tricolores. Após sair atrás logo no começo do jogo, o time não se entregou e virou com gols no final da partida, aos 36' e 43' do 2º tempo, de John Kennedy e Germán Cano, respectivamente. O resto é história e a gente lembra bem.



Jhon Arias comemora gol que deu o título da Recopa ao Fluminense. Foto: Jorge Rodrigues/AGIF Jorge Rodrigues/AGIF



E se você acha pouco o Fluminense expurgou um dos seus maiores fantasmas, nesse ano, na final da Recopa, após reverter o 1x0 da LDU, conquistado na altitude. Em jogo novamente marcado por emoções na reta final, além do show de John Arias, o time de Diniz foi valente e mesmo com um jogador a menos, fez o segundo gol após penalidade sofrida por Renato Augusto.



E aí, tricolor, com todo esse histórico recente, dá pra acreditar na virada?

