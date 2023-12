Na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense visitou o Fortaleza com uma equipe muito alternativa e com apenas Fábio, Nino, André e Alexsander (que na época era peça chave) iniciando no 11 titular. Essa partida que acabou com vitória do Leão por 4 a 2 no Castelão antecedeu a histórica goleada do Time de Guerreiros por 5 a 1 sobre o River Plate.