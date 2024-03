Como foi o desempenho dos jogadores do Fluminense na Data Fifa?

André teve pouco tempo na Data Fifa, enquanto Jhon Arias marcou gol e foi destaque (Thomas Coex e Oscar Del Pozo/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Na última Data Fifa, o Fluminense precisou ceder André para a Seleção Brasileira, enquanto Jhon Arias vestiu a camisa da Colômbia. Neste momento, a dupla está de volta ao Rio de Janeiro e à disposição do técnico Fernando Diniz com foco na Libertadores.

Embora a dupla já tenha virado a chave, o Lance! conta como foi o desempenho do volante e do atacante no período em que representaram seus países. E as atuações dos dois atletas fazem qualquer tricolor ficar muito feliz.

ANDRÉ

O volante não entrou em campo no confronto contra a Inglaterra e iniciou o duelo com a Espanha no banco de reservas. No entanto, Dorival Júnior colocou André em campo logo depois do intervalo, uma vez que o Brasil apresentou diversos problemas defensivos na etapa inicial.

Com o volante em campo, a Seleção conseguiu ter um desempenho melhor, uma vez que João Gomes vinha sofrendo muito na marcação, principalmente na cobertura de Lamine Yamal. A jóia espanhola de 16 anos não conseguiu produzir muito desde a entrada de André e o ajuste da defesa.

Segundo o SofaScore, André foi um dos melhores jogadores do sistema de marcação do Brasil e recebeu uma nota 6,4. Apenas Yan Couto (6,7) ficou na frente do volante. O jogador do Fluminense ficou com as mesmas pontuações de Bruno Guimarães e Wendell.

JHON ARIAS

Enquanto André teve poucos minutos na Seleção Brasileira, Jhon Arias foi titular pela Colômbia nos amistosos contra Espanha e Romênia. No confronto contra a Roja, o camisa 11 foi um dos melhores jogadores da equipe de Néstor Lorenzo.

Com uma proposta de aguardar o adversário, o atacante do Fluminense foi o melhor jogador sul-americano do primeiro tempo com uma finalização para defesa de Raya e um passe chave para um chute de Cassierra. Além disso, o atleta cumpriu bem suas funções defensivas e recebeu a segunda maior nota de seu time no SofaScore (7,5).

No confronto contra a Romênia, a Colômbia adotou uma postura mais ofensiva, o que favoreceu o jogo de Arias. Em 67 minutos em campo, o atleta finalizou três vezes na partida e marcou seu primeiro gol com a camisa de sua seleção aproveitando um cruzamento rasteiro do lado direito e tirando do goleiro.

Após a saída do camisa 11, a Colômbia caiu de ritmo e sofreu dois gols da equipe adversária na reta final da partida. De acordo com o SofaScore, o atacante foi o melhor jogador do duelo dentre os 16 companheiros que entraram em campo e recebeu a nota 7,8.

Arias marcou o segundo gol da Colômbia na vitória sobre a Romênia (Oscar Del Pozo/AFP)