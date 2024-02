Depois do Bangu, o Fluminense tem em seu calendário Boavista (no Elcyr Resende), Sampaio Corrêa (no Maracanã), Vasco (no Maracanã) e Madureira (sem definição) antes da Recopa. É hora do torcedor matar as saudades de seus ídolos e assistir de perto ao que pode ser o início de mais uma jornada e de mais um sonho que se inicia em 2024.