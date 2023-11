CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

> !No travessão! Giovanni recebeu na área, dominou com estilo e soltou a bomba e quase abriu o placar para o Fluminense.

> !No travessão de novo! Leo Fernández arriscou de fora da área, mas a bola explodiu mais uma vez na trave.

> No cantinho. Everaldo subiu no terceiro andar e cabeceou para marcar para o Bahia. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

> Fechou o tempo. Leo Fernández sofre falta feia de Yago Felipe já na reta final do jogo e os jogadores se estranham no gramado

> Que sorte! Gilberto perde a bola para Isaac, que fez fila, invadiu a área, mas chutou para fora, desperdiçando a chance do empate.