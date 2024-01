⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Na etapa inicial, o Fluminense foi superior e abriu o placar com Lelê, que foi servido na grande área e bateu por baixo das pernas do goleiro. O Tricolor teve a oportunidade de ampliar após belo passe do artilheiro do Carioca para Felipe Andrade, que finalizou ao lado da trave. No segundo tempo, o ritmo da partida caiu, o Audax tentou fazer uma pressão, mas apenas assustou o Time de Guerreiros.