Com desfalques, Fluminense tem novidade no ataque para enfrentar o Internacional

Mano Menezes observa treino do Fluminense antes do jogo contra Internacional (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/11/2024 - 18:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com muitos desfalques, o Fluminense tem Guga como grande novidade no ataque para enfrentar o Internacional, pela 33ª rodada do Brasileirão. O lateral-direito assume o lugar de Jhon Arias, que está suspenso por ter recebido seu 3º cartão amarelo diante do Grêmio.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Além do colombiano, o técnico Mano Menezes também não conta com Fábio, Thiago Santos, Felipe Melo, Ganso e Kauã Elias por suspensões. Além desses nomes, Marcelo rescindiu seu contrato na última semana, enquanto Ignácio se recupera de dores no joelho.

Com isso, o Fluminense entra em campo com Vitor Eudes; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Lima; Guga, Cano e Keno. Outra novidade é a presença de Kevin Serna no banco de reservas após o ponta ter se recuperado de uma lesão muscular.

Na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, o Tricolor entra em campo para somar pontos e se distanciar da zona do rebaixamento. O confronto do primeiro turno marcou a estreia do técnico Mano Menezes no Time de Guerreiros, e as equipes empataram por 1 a 1.

Guga em ação pelo Fluminense contra o Cruzeiro, no dia 4 de outubro (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Internacional desfalcado contra o Fluminense

O Internacional também tem um desfalque de peso para enfrentar o Fluminense: o atacante Wesley não joga por estar suspenso. Com isso, Roger Machado optou pela entrada de Wanderson, que irá jogar pelo lado esquerdo do ataque.