O meio-campista Nonato voltou a falar sobre seu futuro com a camisa do Fluminense. Após o empate diante do Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador admitiu que gostaria de permanecer no clube.

Nonato pertence ao Santos e está emprestado ao Tricolor. Inicialmente com contrato até o meio do ano, o jogador renovou o vínculo até o final de 2025.

— Bom, a gente pretende, claro, eu evito participar disso, ainda mais por essa sequência de jogos que a gente não entende. Eu tento focar, eu voltei de lesão, acho que estou há quatro jogos aí. Então, estava focado muito nessa minha recuperação. Eu acredito que aos pouquinhos eu vou ver no ritmo de jogo novamente. Mas com relação a isso, eu deixo mais para os meus empresários — disse Nonato.

— É claro que eu tenho o desejo de ficar aqui no Fluminense, é um desejo meu, a gente está conversando. Mas a gente quer definir mais no final do ano para focar mesmo no campeonato. Ainda tem a Copa do Brasil, tem muita coisa para acontecer — completou.

Números de Nonato pelo Fluminense

O volante está em sua segunda passagem pelo clube carioca. A primeira vez que vestiu verde, branco e grená foi em 2021, quando chegou por empréstimo do Internacional. Naquele ano, fez 18 jogos e se tornou peça importante no meio-campo.

Na temporada seguinte, atuou em 37 partidas, marcou quatro gols e distribuiu cinco assistências. Em setembro, durante a semifinal da Copa do Brasil, o Colorado acertou a venda de Nonato ao Ludogorets, da Bulgária. A ausência do atleta, somada à suspensão de André (hoje no Wolverhampton, da Inglaterra), pesou na eliminação do Tricolor diante do Corinthians.

Após duas temporadas no exterior, retornou ao Santos em 2023 e ao Fluminense em 2024, novamente por empréstimo. Desde o retorno, em julho do ano passado, Nonato soma 53 jogos, com três gols e duas assistências.

Ao todo, trabalhou com seis treinadores no clube: Roger Machado, Abel Braga, Fernando Diniz, Mano Menezes, Renato Gaúcho e, atualmente, Luís Zubeldía. Considerando Marcão, que assumiu duas vezes como interino no período, o número sobe para sete.