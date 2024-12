Com Cano titular, Fluminense está escalado para enfrentar o Cuiabá

Com Germán Cano na equipe titular, o Fluminense está escalado para enfrentar o Cuiabá, pela 37ª rodada do Brasileirão. O centroavante assumiu a vaga que vinha sendo ocupada por Kauã Elias e é a grande novidade de Mano Menezes.

Com isso, o Tricolor vai a campo com Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Gabriel Fuentes; Bernal, Martinelli, Lima; Jhon Arias, Cano e Serna. O meia Paulo Henrique Ganso cumpre suspensão e não está entre os relacionados.

Outra novidade é o retorno de Keno ao banco de reservas após se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O camisa 11 foi preservado diante do Athetico-PR e não viajou à Curitiba com o elenco.

Em caso de vitória contra o Cuiabá, o Fluminense tem a chance de escapar matematicamente do rebaixamento. O Time de Guerreiros precisaria contar também com um tropeço do Bragantino contra o Furacão.

Cuiabá escalado para enfrentar o Fluminense

O Cuiabá também está escalado para enfrentar o Tricolor com Walter; Matheus Alexandre, Bruno Alves, Alan Empereur, Ramon; Denilson, Lucas Mineiro, Fernando Sobral; Eliel, Pitta e Clayson. O Dourado ocupa a lanterna do Campeonato Brasileiro.