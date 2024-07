Bernal se torna a contratação mais cara do Fluminense nesta temporada (Foto: Instagram / Facundo Bernal)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 10:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Após muita negociação, o Fluminense acertou a contratação de Facundo Bernal, do Defensor, do Uruguai. O jogador, de 20 anos, se tornou a contratação mais cara do Tricolor na atual temporada. Visando escapar da zona do rebaixamento, o clube tem um orçamento de R$ 62,1 milhões em 2024, para gastar em reforços.

Os valores da negociação são os seguintes: US$ 3,6 milhões (cerca de R$ 20 milhões) por 60% dos direitos econômicos do volante, segundo o jornalista Nico Musetti. Tais cifras fazem com que o meia David Terans, que foi contratado do Pachuca, ainda em janeiro, por R$ 14 milhões, caia para a segunda posição e perca o posto de contratação mais cara do Fluminense nesta temporada. Veja a lista completa abaixo.

Jogadores contratados em 2024:

Facundo Bernal — R$ 20 milhões; David Terans — R$ 14 milhões; Ignacio — R$ 12 milhões; Kevin Serna — R$ 9,7 milhões; Lelê — R$ 4 milhões; Antônio Carlos — R$ 2,4 milhões.

Fluminense venceu o Bragantino por 1 a 0, pela 20ª rodada do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Tudo sobre Bernal

Promovido ao time principal do Defensor em 2022, o uruguaio estreou em fevereiro daquela temporada, aos 18 anos. O mesmo teve presença constante nas categorias de base do Uruguai, porém, não integrou o elenco que disputou o último Sul-Americano Sub-20 e nem a Copa do Mundo da categoria, devido a uma lesão de ligamento cruzado que o tirou dos gramados por quase 300 dias.

Com a equipe uruguaia, participou de 58 partidas, com dois gols marcados e duas assistências. Ele tem 1,87m e, mesmo sendo um jogador de marcação, tem muita mobilidade e boa saída de bola, além de demonstrar qualidade nas jogadas aéreas.

O próximo compromisso do Fluminense é no Estádio Alfredo Jaconi, contra o Juventude, na quinta-feira (1), às 19h (Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.