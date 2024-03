Após sofrer revés no clássico, Felipe Melo projeta remontada: “Já demonstramos no Carioca do ano passado que podemos”

Foto: Lucas Merçon







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 23:31 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, a torcida do Fluminense deixou o Maracanã irritada com a equipe e, principalmente, com o técnico Fernando Diniz.

Um dos líderes da equipe, Felipe Melo falou ao fim da partida e relembrou a decisão do ano passado, em que o Fluminense saiu perdendo, mas conseguiu se recuperar.

"O jogo se desenhava para um possível empate e depois da expulsão foi correr e marcar. Já demonstramos no Carioca do ano passado que podemos. É muito difícil, mas o trabalho em silêncio é a melhor coisa nesse momento", contou.

Ácido como sempre, o volante ainda cutucou o Flamengo após as vitórias na Libertadores e Recopa: “Quando não é o time do sistema que ganha (…) quando são eles é tudo mais bonito, tudo melhor”.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Na etapa inicial, Flamengo e Fluminense fizeram um clássico movimentado. O Flamengo começou a partida dominando. No início, o destaque foi para Everton Cebolinha, que teve velocidade e inteligência para encontrar espaços na defesa. Sem espaços, o Tricolor só assustou o Flamengo aos 12, mas levou um contra-ataque que quase terminou em gol de Pedro.

A partir dos 30, o Flamengo voltou a controlar a partida e, aos 46, abriu o placar. Após transição rápida, Pulgar cruzou na cabeça de Cebolinha, que cabeceou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Flamengo seguiu dominando. Mesmo com a melhora Tricolor após a entrada de Lima, o Rubro-negro continuou com a posse de bola e a iniciativa. Após a lesão de Ayrton Lucas, a equipe de Tite começou a jogar mais pelo meio.

Sem Thiago Santos, expulso após falta duríssima em Cebolinha, o Fluminense passou a administrar a derrota por pouco, já visando o segundo jogo, que acontece no próximo sábado. No fim, após um cruzamento incrível de Arrascaeta, Pedro deu números finais à partida.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

O próximo jogo das duas equipes é no próximo sábado (16), às 21h, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal.