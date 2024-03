Às vésperas de Flamengo e Fluminense, jornalistas analisam Tite e Diniz e definem o melhor

Jornalistas da Globo definiram quem é o melhor técnico do clássico (Marcelo Cortes/CRF e Lucas Merçon/FFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/03/2024 - 19:34 • São Paulo (SP)

Neste sábado (9), antes das semifinais do Campeonato Carioca, a bancada do SporTV definiu quem é o técnico que mais se destaca neste Fla-Flu. Na mesa de discussão, estavam os jornalistas Eric Faria, Ana Thaís Matos e Carlos Eduardo Lino.

A decisão dos três foi unânime: entre Tite e Fernando Diniz, o comandante do Fluminense é o melhor nome atualmente. Nas opiniões, os argumentos também levaram em conta as passagens de ambos pela Seleção Brasileira.

- Respeitando tudo o que Tite já fez, eu voto no Diniz. Ele trouxe um frescor muito importante para o futebol brasileiro. Ano passado, os times se sentiam desafiados a vencer o time do Diniz, os técnicos foram desafiados a quebrar a estratégia do Diniz. E ele tem um trabalho autoral incrível. Talvez seja o técnico com o trabalho autoral mais impactante dos últimos ano - disse Eric Faria.

- Eu também não sofro muito nessa escolha, eu voto no Diniz. O futebol mudou muito, e o futebol brasileiro bebe muito das mudanças do Diniz. Nos últimos 5 anos, a gente teve alguns movimentos legais, impossível não falar do Flamengo de 2019, do Abel no Palmeiras, mas o Diniz é um agente transformador dentro e fora das 4 linhas. Daqui a 20 anos, a gente vai falar: 'Caramba, vivemos a época em que o Diniz era contestado'. Ele é um agente transformador como nunca outro passou recentemente pelo futebol brasileiro. Se alguém falar: 'Você tem dinheiro para contratar o Diniz para o seu time', eu investiria meu dinheiro - completou Ana Thaís Matos.

- Tite não merece perder de 3 a 0. A gente está comparando uma obra praticamente pronta com outra em construção. Diniz ainda vai passar por testes que o Tite já passou. Tite já passou pelo teste da Seleção Brasileira, da Copa do Mundo, da continuidade, uma série de coisas que o Diniz ainda vai passar. A gente ainda não sabe as respostas que o Diniz vai dar. Eu voto no Tite - finalizou Carlos Eduardo Lino.