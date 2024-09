Após chegada de Fuentes, Fluminense quebra recorde histórico

(Foto: Lucas Merçon/FFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 17:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Cada vez mais internacional, o Fluminense quebrou, após a contratação de Fuentes, um recordo histórico do clube. Agora com sete estrangeiros, o Tricolor consolidou sua temporada com mais jogadores de fora do país. A equipe tem, ao todo, quatro colombianos, dois uruguaios e um argentino no elenco. Confira!

Colômbia:

Serna

Lucumi

Arias

Fuentes

Uruguai:

Terans

Berna

Argentina:

Germán Cano.

Ao longo da história, o Fluminense teve vários ídolos estrangeiros. Os mais marcantes são, sem dúvida alguma, Germán Cano, Jhon Arias, Darío Conca, Romerito e Doval. Destes, o que mais atuou pelo Tricolor foi Conca, com 267 jogos e 55 gols.

O Tricolor precisará de toda a força possível para escapar do rebaixamento. Hoje, o Fluminense soma 27 pontos na tabela, após 24 rodadas. São sete vitórias, seis empates e 11 derrotas. A equipe marcou 20 gols e sofreu 26. Com 14 jogos a serem disputados, a conta para a salvação é a seguinte: seis vitórias e 18 pontos. Com isso, a equipe chegaria a marca de 45 pontos, o que, geralmente, salva do rebaixamento.