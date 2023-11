O Fluminense venceu o São Paulo por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), no Maracanã, em jogo adiado pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um jogador a mais desde o primeiro tempo, Germán Cano foi responsável por dar a vitória ao Time de Guerreiros. Assista no vídeo acima a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz!