Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 11:50 • Rio de Janeiro

Thiago Silva recusou proposta para jogar no Oriente Médio após dar sua palavra que voltaria ao Fluminense em 2024. A revelação foi feita pelo presidente do clube, Mário Bittencourt, que exaltou a postura do zagueiro durante transmissão ao vivo em rede social, minutos depois do anúncio da contratação do jogador de 39 anos.



Segundo o Mário, o novo camisa 3 do Flu recebeu o contato de um clube árabe no início deste ano, quando já poderia assinar pré-contrato com outro clube. Thiago já havia se comprometido a retornar às Laranjeiras, e por isso recusou o oferta.

O presidente tricolor não revelou qual clube teria feito a proposta pelo Monstro. Segundo a imprensa internacional, o Flu teve de vencer a concorrência de clubes da Inglaterra e da Arábia Saudita para garantir o retorno do ídolo.

Thiago Silva foi anunciado como novo reforço do Fluminense na manhã desta terça-feira (7). O jogador assinou contrato até o meio de 2026 com o Tricolor. Ele chegará ao Brasil em cerca de um mês, segundo o clube, e estará apto a estrear a partir de 10 de julho, quando poderá ser registrado com a abertura da janela internacional de transferências.

Thiago Silva em visita ao Fluminense em 2011; zagueiro recusou proposta do Oriente Médio e está de volta ao Tricolor (Foto: Nelson Perez / Fluminense F.C.)