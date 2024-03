ANÁLISE: Fluminense recheou elenco, mas reforços seguem sem muito espaço no Tricolor em 2024

Fernando Diniz está satisfeito com os reforços do Fluminense na temporada (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Buscando rechear o elenco para brigar por mais títulos em 2024, o Fluminense anunciou a chegada de oito reforços para a temporada. No entanto, os novos nomes receberam poucas oportunidades com Fernando Diniz até o início de março.

Em diversas ocasiões, o treinador do Time de Guerreiros afirmou que está satisfeito com as contratações realizadas pelo clube. Além disso, o técnico acredita que a diretoria conseguiu elevar o nível de qualidade do plantel.

RENATO AUGUSTO E DOUGLAS COSTA

Renato Augusto e Douglas Costa são os principais reforços do Fluminense em 2024 (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Nesse momento, Renato Augusto e Douglas Costa são os atletas que vem conquistando mais espaço vindo do banco de reservas. No entanto, o atacante sofreu uma lesão muscular e é baixa no Time de Guerreiros por tempo indeterminado.

Por outro lado, o meia vem conseguindo se destacar, embora não tenha feito gols ou contribuído com assistências. O veterano chega para ser uma alternativa a Ganso, embora os dois já tenham atuado juntos em determinadas partidas.

TERANS

Terans já fez cinco jogos com a camisa do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

O meia uruguaio estreou diante do Bangu e criou boas expectativas por conta de seus 17 minutos. No entanto, o camisa 80 ficou sumido em outros confrontos. Até o momento, Terans participou de cinco partidas, sendo três como titular e contribuiu com uma assistência para o gol de Lelê no clássico contra o Botafogo.

ANTÔNIO CARLOS

Antônio Carlos é o reforço que mais jogou pelo Flu em 2024 (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Desejado em 2023, Antônio Carlos foi anunciado no fim de 2023 como reforço para repor a saída de Nino. O zagueiro iniciou a temporada como titular sob comando de Marcão e sendo o líder de uma equipe alternativa e recheada de jovens da base.

Embora a minutagem do defensor tenha caído desde a estreia do time titular, mas o atleta participou de 10 partidas com o Time de Guerreiros. O jogador está atrás da fila para Felipe Melo e Thiago Santos, que estão formando a dupla de zaga titular de Diniz.

GABRIEL PIRES

Gabriel Pires sofre com lesões no seu início no Tricolor (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

O meia fez sua estreia diante do Nova Iguaçu, onde apresentou um bom desempenho ao lado da equipe alternativa. No entanto, o jogador sofreu uma lesão, voltou a atuar por apenas 45 minutos diante do Madureira, mas ficou de fora dos relacionados contra Flamengo e Botafogo.

FELIPE ALVES

Felipe Alves sofreu seis gols em três jogos com o Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Contratado para ser reserva de Fábio e substituir Pedro Rangel, Felipe Alves participou de três jogos e sofreu seis gols nesse início de trajetória no Fluminense. O veterano não vem agregando muito na saída de bola do Tricolor, mas deve ser pouco envolvido ao longo da temporada.

MARQUINHOS E LUCUMÍ

Marquinhos atuou no Flu por 26 minutos após o Pré-Olímpico (Foto Lucas Merçon/Fluminense FC)

Os dois atacantes atuam pelo lado de campo e foram contratados como oportunidades de mercado, uma vez que são jovens e chegaram no Tricolor por empréstimo. Enquanto o brasileiro já atuou por 26 minutos nos jogos contra Madureira e Botafogo, o colombiano ainda não fez sua estreia.

O camisa 77 já conhece algumas peças do Fluminense, como John Kennedy e Alexsander, que fizeram parte da Seleção Brasileira que disputou o Torneio Pré-Olímpico. Além disso, o atleta não precisa de adaptação, uma vez que já brilhou com a camisa do São Paulo.