- É com imenso orgulho aqui onde tem vários ex-atletas. Tudo isso foi gerado por todos os atletas que envergaram o manto sagrado. Em nome de todos eles, gostaria de parabenizar o Flamengo pela realização que vai orgulhar todo rubro-negro. A gente tem a oportunidade de viajar por todo esse mundo afora. Eu ia em outros museus e não entendia porque o Flamengo com a sua linda história ainda não tinha conseguido ser. Alguns anos atrás estive aqui com todo o pessoal do patrimônio histórico e vi situações desagradáveis para quem defendeu muito essa camisa e suou muito para ganhar troféus. Falei com eles que estava à disposição para colocar esse projeto para frente e saiu - disse o craque.