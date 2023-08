O Flamengo encerrou, na manhã deste sábado, a última atividade realizada no Ninho do Urubu antes do embarque para Cuiabá, onde medirá forças com os donos da casa neste domingo, às 20h, pela 18ª rodada do Brasileirão. Entre os relacionados está o atacante Pedro, que vai viajar com o grupo e deve estar entre os titulares.