Você sabia? Flamengo perdeu apenas uma vez para ao Atlético-GO jogando como mandante

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 15:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (28), pela 20ª rodada do Brasileirão, a partir das 16h, no Maracanã. Na história do confronto, o Flamengo perdeu apenas uma vez para do Dragão enquanto jogava como mandante, e já faz tempo. Relembre!

A única derrota

A única vez em que o Flamengo acabou derrotado pelo Atlético-GO aconteceu em 2011, no Estádio Nilton Santos. Naquela ocasião, a partida era válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o Dragão venceu por 4 a 1, com gols de Pituca, Juninho, Anselmo e Diogo Campos. Jael descontou para o Flamengo. Os craques do Mengo naquela época eram Léo Moura, Ronaldo Angelim, Thiago Neves, Bottinelli e Deivid.

A partida marcou o fim de uma sequência de 17 jogos de invencibilidade do Flamengo, que era, na época, a quarta maior da história do Brasileirão de pontos corridos.

Estatísticas de Flamengo x Atlético-GO

Flamengo e Atlético-GO já se enfrentaram em 19 oportunidades, com 11 vitórias do Mais Querido, cinco empates e três vitórias do Dragão. Jogando pelo Brasileirão, são 17 jogos, com 10 vitórias do Flamengo, quatro empates e três vitórias do Atlético.

Como mandante, mas vantagem do Rubro-Negro do Rio de Janeiro. Em nove jogos, seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota. No último encontro entre os dois, vitória do Mengão por 2 a 1.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo do Flamengo contra o Atlético-GO(onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA - Flamengo x Atlético-GO



Brasileirão - 20ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 28 de julho de 2024, às 16h

📍 Local: Maracanã

📺 Onde assistir: Premiere e Tempo Real do Lance!

🟨 Árbitro: não divulgado

🚩 Assistentes: não divulgado

📺 VAR: não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.

Atlético-GO

Ronaldo; Roni, Luiz Felipe, Adriano Martins e Maguinho; Gonzalo Freitas, Baralhas e Shaylon; Janderson, Jan Hurtado e Luiz Fernando.