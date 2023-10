Com Tite regularizado junto à Confederação Brasileira de Futebol e pronto para estrear, o Flamengo agora só se preocupa em iniciar a reação no Campeonato Brasileiro, que será comandada pelo novo técnico. O foco do Rubro-Negro é garantir a classificação para a Libertadores 2024, mas internamente, os envolvidos no futebol do clube ainda acreditam no título do Brasileirão.