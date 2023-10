- São pequenos detalhes que você não pode perdê-los dentro de um processo. Você precisa de algumas atitudes dentro do processo, o treinador precisa estar preparado para viver tudo isso. Acontece do dia para a noite? Não. Você amadurece com o tempo? Talvez. As pessoas falam: "Dorival é um paizão, é um amigo". Lógico, você tem que ter isso. Mas, não é só isso. O que é interessante é que as pessoas não conseguem identificar que dentro do Flamengo eu tinha duas equipes jogando de maneiras distintas, e as duas alcançando resultados. E o São Paulo da mesma forma - afirmou.