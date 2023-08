Na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do 'mistão' do Flamengo, fez seu dever de casa e venceu por 3 a 0. Matheus Alexandre abriu o placar para o Dourado, Clayson ampliou e Deyverson, sempre ele, deu números finais ao triunfo dos donos da casa. Com a vitória, o Cuiabá chega aos 28 pontos, na oitava colocação. Já o Flamengo estacionou nos 31 pontos, na vice-liderança do Brasileirão, mas viu o Botafogo abrir 13 pontos de vantagem na ponta da tabela. Veja os melhores momentos da partida no player acima.